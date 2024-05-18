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«Им нужна ротация»: в Республике Татарстан заявили о необходимости демобилизации служащих в зоне СВО

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, выступил с инициативой, которая может значительно изменить условия службы мобилизованных граждан России.

vrubcovske.ru

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Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, выступил с инициативой, которая может значительно изменить условия службы мобилизованных граждан России.

По его мнению, необходимо разработать план по замене и ротации мобилизованных, что позволит им в конечном итоге вернуться домой.

  • Подробности предложения Шарафиева:

Шарафиев подчеркнул физическое и психологическое истощение мобилизованных, отмечая необходимость их замены и ротации с последующей демобилизацией. «Мобилизованные нуждаются в отдыхе, они заслужили его своим трудом и кровью на поле боя», — поддержал его мнение депутат Госдумы Алексей Журавлев.

  • Реакция в Госдуме:

Предложение вызвало смешанную реакцию в Государственной Думе, где некоторые представители оборонного ведомства выразили недовольство, указывая на то, что такие инициативы могут выходить за рамки полномочий депутатов. Однако, дискуссия подчеркнула актуальность вопроса ротации мобилизованных.

Эта инициатива может стать значимым шагом в улучшении условий для мобилизованных, предоставляя им возможность для восстановления и возвращения к нормальной жизни после службы. План предусматривает поэтапное выполнение этих мер в течение шести месяцев, что позволит организовать процесс наиболее эффективно и с минимальными нарушениями.

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