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«Им некогда воровать»: Гурулев высказался об арестованных генералах Минобороны РФ

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался по поводу массовых арестов высокопоставленных военных лиц.

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В последние месяцы ряд высокопоставленных офицеров Министерства обороны России оказались в центре крупных коррупционных скандалов, что привело к их аресту.

Среди задержанных значатся заместитель министра обороны РФ начальник Главного управления кадров Минобороны, а также бывший командующий 58-й армией, подозреваемые в мошенничестве и взяточничестве.

Эти аресты вызвали живую реакцию среди военного и политического руководства. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев выразил свое мнение в интервью chita.ru, подчеркивая, что несмотря на обвинения в коррупции, многие высокопоставленные офицеры на самом деле заняты ежедневным руководством боевыми операциями и не имеют времени на злоупотребления. Он критиковал тенденцию обобщения и осуждения всех военных руководителей исходя из действий отдельных лиц, называя ситуацию в армии «Арбатским военным округом», что является шутливым указанием на нереальные обвинения в адрес истинно боевых генералов.

Эти события поднимают серьезные вопросы о степени коррупции в российских военных кругах и о том, как это влияет на боевую готовность и моральный дух войск. Дебаты продолжаются, и общественность ожидает дальнейших разъяснений и возможных последствий для вовлеченных лиц и структур власти.

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