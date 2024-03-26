Новости России
· Артем Акчурин

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказала, у какого знака зодиака окажется все и сразу уже в апреле

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказала, у какого знака зодиака окажется все и сразу уже в апреле

rg.ru

Подписаться в Telegram

Великие возможности раскроются перед представителями указанных знаков Зодиака в марте 2024 года, обещая им незабываемые моменты наслаждения и успехов.

Астролог Тамара Глоба предрекает, что этот период будет исключительно благоприятным для Тельцов, Козерогов и Водолеев, принося им как материальное, так и эмоциональное изобилие.

1. Тельцы успешно завершат текущие деловые и личные проекты, переходя к новым вызовам, которые принесут им дополнительные победы. Их профессиональная и личная жизнь будет на пике успеха, поднимаясь на все более высокие уровни.

2. Козероги проявят легкость в решении даже самых сложных задач, что позволит им быстро продвигаться по карьерной лестнице. Удача и счастье будут сопутствовать им на каждом шагу, делая путь к успеху гладким и прочным.

3. Водолеи, в свою очередь, смогут наконец-то покончить с проблемами из прошлого, которые долго мешали им наслаждаться полной жизнью. После того, как они разберутся с этими трудностями, они смогут спокойно перейти к новым достижениям, дыша свободно и стремясь только вперед.

Таким образом, март 2024 года обещает быть временем особых триумфов и радостей для Тельцов, Козерогов и Водолеев, подтверждая слова Тамары Глобы о преисполненном счастье и успехе, которые будут окружать их на этом удивительном пути.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

10 часов назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

дезинфекция от тараканов в квартире цена

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

гитара семиструнная уроки в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

8 часов назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Казани

день назад

В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья
Новости Казани
12 часов назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

2 часа назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Интересное в Казани

10 часов назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

Новости Татарстана

3 часа назад

Две фуры с гуманитарной помощью отправили в ЛНР

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане построят хостел для сотрудников Ozon и Wildberries
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

4 часа назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане одобрили 10 инвестпроектов на 230 млрд рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
4 дня назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.