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· Артем Акчурин

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказал, у какого знака зодиака окажется все и сразу уже с 1 апреля

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказал, у какого знака зодиака окажется все и сразу уже с 1 апреля

РБК

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Судьба щедро помилует их незабываемыми радостями.

Март 2024 года станет наиболее благоприятным периодом для представителей указанных знаков зодиака. По словам признанной российской предсказательницы Тамары Глобы, им суждено соединить в своих руках и богатство, и любовь одновременно.

Тельцы успешно завершат текущие проекты и начнут работу над новыми, которые принесут им еще больше триумфов. Это касается не только их профессиональной деятельности, но и личной сферы. Все будет достигаться на самом высшем уровне.


Козероги с легкостью справятся даже с самыми сложными заданиями. И это означает, что они с легкостью будут продвигаться по ступеням карьерной лестницы. Удача будет сопровождать их везде, куда бы они ни отправились.

А вот Водолеям удастся разрешить проблемы прошлого, которые долгое время мешали им наслаждаться полноценной жизнью. Как только они позаботятся об этом, они смогут спокойно вздохнуть и двигаться вперед к новым достижениям.

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