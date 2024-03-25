Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказал, у какого знака зодиака окажется все и сразу уже с 1 апреля

Судьба щедро помилует их незабываемыми радостями.

Март 2024 года станет наиболее благоприятным периодом для представителей указанных знаков зодиака. По словам признанной российской предсказательницы Тамары Глобы, им суждено соединить в своих руках и богатство, и любовь одновременно.



Тельцы успешно завершат текущие проекты и начнут работу над новыми, которые принесут им еще больше триумфов. Это касается не только их профессиональной деятельности, но и личной сферы. Все будет достигаться на самом высшем уровне.



Козероги с легкостью справятся даже с самыми сложными заданиями. И это означает, что они с легкостью будут продвигаться по ступеням карьерной лестницы. Удача будет сопровождать их везде, куда бы они ни отправились.А вот Водолеям удастся разрешить проблемы прошлого, которые долгое время мешали им наслаждаться полноценной жизнью. Как только они позаботятся об этом, они смогут спокойно вздохнуть и двигаться вперед к новым достижениям.