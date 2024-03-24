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· Артем Акчурин

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказала, у какого знака зодиака окажется все и сразу с 25 марта

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказала, у какого знака зодиака окажется все и сразу с 25 марта

ura.ru

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В прогнозах астролога Тамары Глобы на конец марта 2024 года звучат обнадеживающие предсказания для знаков зодиака.

Астролог Тамара Глоба предрекает, что в конце марта 2024 года представители знаков зодиака почувствуют настоящее благополучие. Отмечается, что Тельцы получат уникальную возможность успешно завершить текущие дела и взяться за новые, что принесет им еще больше успехов не только в трудовой сфере, но и в личной жизни.

Астролог также отмечает, что Козероги будут способны легко справляться с самыми сложными задачами, что позволит им стремительно продвигаться по карьерной лестнице и пользоваться поддержкой удачи во всех начинаниях.

Водолеи же, по прогнозам, сумеют разрешить проблемы прошлого, которые долго мешали им, и затем смогут сосредоточиться на новых целях и достижениях, чувствуя облегчение и готовность двигаться вперед.

Такие прогнозы подчеркивают уникальный момент в жизни каждого знака зодиака, который обещает не только финансовое и любовное благополучие, но и успех в делах, личном росте и преодолении прошлых трудностей.

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