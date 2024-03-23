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· Алина Алмакаева

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказал, у какого знака зодиака окажется все и сразу с 24 марта

Им достанутся и деньги, и любовь: Глоба рассказал, у какого знака зодиака окажется все и сразу с 24 марта

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Судьба щедро подарит им незабываемые наслаждения. Март 2024 года станет для представителей этих знаков Зодиака наиболее благоприятным временем. Астролог Тамара Глоба, известная личность в России, уверяет, что они воплощат в своих руках и деньги, и любовь одновременно. Уровень счастья будет исключительным.

Тельцы успешно завершат текущие проекты и начнут работу над новыми, которые принесут им еще больше побед. Это относится не только к их профессиональной жизни, но и к личной сфере. Все будет на самом высоком уровне.

Козероги будут с легкостью справляться даже с самыми сложными задачами. И это означает, что они смогут быстро продвигаться по карьерной лестнице. Удача будет сопровождать их везде, куда бы они ни отправились.

А водолеям удастся разобраться с проблемами из прошлого, которые долго мешали им наслаждаться жизнью. Как только они позаботятся об этом, они смогут спокойно вздохнуть и двигаться дальше к новым достижениям.

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