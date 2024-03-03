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· Алина Алмакаева

Или сейчас, или никогда: Глоба предрекла невиданный успех только одному знаку зодиака до 15 марта

Или сейчас, или никогда: Глоба предрекла невиданный успех только одному знаку зодиака до 15 марта

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Тамара Глоба раскрывает загадочные предсказания для каждого знака зодиака до середины марта 2024 года, обещая удачу лишь одному из них, обернутую невероятным благосклонным воздействием Вселенной. Сообщает progorod.

Телец

Первая половина месяца вырисовывается как период поиска устойчивости для представителей этого знака. Эти трудности затронут все сферы их жизни, требуя значительных усилий для привлечения поддержки коллег и понимания со стороны начальства. Здоровье Тельцов может испытать некоторые неприятности перед грядущими длинными выходными. Личная сфера жизни представителей этого знака, кажется, не принесет радости: даже мелкие конфликты могут разрастись до серьезных недоразумений. Тем не менее, стоит удерживать позитивный настрой – скоро серые оттенки уступят место ярким перспективам.

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