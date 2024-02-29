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· Артем Акчурин

«Или грибок, или плесень»: Ванга предсказывала появление «болезни X» в 2024 году

«Или грибок, или плесень»: Ванга предсказывала появление «болезни X» в 2024 году

Скриншот трансляции

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В 2019 году известный экстрасенс Сергей Косторной сделал сенсационное заявление о предстоящей эпидемии, которая охватит весь мир. Тогда мало кто поверил его словам, однако всего через несколько месяцев вспышка коронавируса произошла на самом деле.

Оказалось, что Косторной смог расшифровать предсказания знаменитой прорицательницы Ванги, которые ясно говорили о настигающей землю страшной беде, но люди смогут справиться с ней. И вот случилась пандемия, всем нам пришлось надевать маски, запираться дома и прививаться.


Несмотря на то, что этот кризис миновал, в скором времени нас ожидает новое потрясение. Оно начнется в 2024 году и будет связано с заболеванием, которое коснется каждого жителя планеты. Однако, по заверениям эксперта, оно будет переноситься легче, чем коронавирус.

На этот раз причиной недуга станет грибок, который начнет поражать все живое на нашей планете. Все начнется с Юго-Восточной Азии, но вряд ли Россия будет серьезно задета этой бедой. Ванга предупреждала, что важно уменьшить потребление пирожков и мучных изделий, иначе проблемы не обойти.

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