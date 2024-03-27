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Их ждет грандиозное продвижение во всех сферах жизни: Володина назвала один знак, которому повезет в апреле

Их ждет грандиозное продвижение во всех сферах жизни: Володина назвала один знак, которому повезет в апреле

Москва 24

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Известная астрологиня, Василиса Володина, поделилась своим прогнозом на 2024 год для представителей знака Водолея.

По мнению Володиной, этот год будет исключительно удачным для Водолеев. Она утверждает, что Зеленый Дракон, символ этого года, обратит внимание на их таланты и окажет поддержку в их жизненном пути.

В области профессиональной деятельности Водолеи могут ожидать перспективные предложения и захватывающие проекты. Астролог советует быть настойчивыми, проявлять инициативу и не испытывать страха в выявлении своих лучших качеств, поскольку именно это станет ключом к успеху на работе.

В личной сфере жизни, согласно Володиной, Водолеев ждет период благополучия. Те, кто на данный момент еще на пути поиска партнера, могут встретить свою вторую половину, с которой у них будут складываться долгосрочные и гармоничные отношения. А для тех, кто уже находится в отношениях, наступит время укрепления и нахождения новых уровней гармонии в паре.

Василиса Володина советует Водолеям тщательно спланировать год и следовать выбранному пути, чтобы полностью воспользоваться благоприятными созвездиями, предоставленными звездами.

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