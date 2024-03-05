Их выбрали боги: Глоба перечислила знаки, которым в марте будет невообразимо везти

По предсказанию известного российского астролога Тамары Глобы, с началом весны засияют сразу два знака Зодиака.

Прежде всего удача улыбнется людям, родившимся под знаком Рака. Они научатся совместной работе со своими коллегами и решат задачи, которые раньше им казались слишком сложными. Кроме того, представителей этого знака ждут судьбоносные встречи, оказывающие влияние как на их профессиональную, так и личную жизнь.

В судьбе Весов также наступит переломный момент. У них появится новый человек в окружении, который поможет им преобразиться. Тем не менее звезды рекомендуют быть осторожными и не раскрывать свои личные секреты перед первым встречным. Лучше собрать дополнительную информацию о нем, чтобы понять его намерения. Для обоих знаков март станет временем принятия важных решений и установления новых связей.