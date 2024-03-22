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· Артем Акчурин

Их выбрал сам Бог: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног на голову уже с 1 апреля

Их выбрал сам Бог: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног на голову уже с 1 апреля

dzen.ru

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Пересечь жизненные трудности к началу апреля сумеют люди, родившиеся под знаком Тельца. По пророчеству Тамары Глобы, известной в России предсказательницы, им больше не нужно будет экономить. Все, что они пожелают приобрести, станет доступным.

Наиболее удачными оказываются дела, осуществляемые вдали от родного дома: во время дальних путешествий или служебных командировок. Каждая победа будет стимулировать вас двигаться дальше, приближая к достижению поставленных целей.

Подсказки кроются практически на каждом шагу. Следуя за внимательностью, можно достичь вершины успеха быстрее, чем другие.

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