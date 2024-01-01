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· Артем Акчурин

ИХ точно не мобилизовывают: стало известно кого обошла мобилизация в рамках СВО

ИХ точно не мобилизовывают: стало известно кого обошла мобилизация в рамках СВО

URA.RU

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В России с начала специальной военной операции (СВО) в ряды Вооруженных Сил мобилизовано более 302 тысяч человек, в то время как более 640 тысяч проходят службу по контракту. Представители Министерства обороны сообщили о таких данных впервые с начала спецоперации.

В соответствии с материалами, представленными в ведомстве "Армия в цифрах — 2023", опубликованных РБК, всего по частичной мобилизации для военной службы были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований, из которых более 33 тысячи явились в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки. В результате было создано 281 воинская часть и подразделение.

Более половины призванных состоят в браке (57%) и имеют детей (56,3%), причем у трети из них – один ребенок (31%), а у четверти – двое. Есть и те, у кого трое детей – 0,3%. Средний возраст мобилизованных составляет 35 лет. Среди них 7% имеют высшее образование, 30% получили среднее профессиональное образование, а у 63% только среднее образование.

Особенностью ситуации является то, что большинство мобилизованных уже служили в армии до объявления президентом частичной мобилизации (96,4%). На момент начала мобилизационной кампании у 89% мобилизованных была работа, при этом 40% из них имеют стаж свыше десяти лет.

Что касается контрактников, то их вооруженные силы РФ насчитывают более 640 тысяч человек. Кроме того, как сообщили в Минобороны, в СВО участвовали более 40 тысяч человек в составе отрядов "Барс" (Боевой Армейский Резерв Страны), созданных по указу президента о создании мобилизационного резерва российской армии в 2015 году.

Также, согласно информации Министерства обороны РФ, более 834 тысяч россиян получили право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, как сообщает "Интерфакс". Почти треть из них (30,7%) работает в IT-секторе, 20,4% представляют сотрудников банковской системы, 12,4% трудятся в энергетических компаниях, 6,5% – в сельском хозяйстве, 5,2% – в СМИ, 24,8% заняты в других отраслях.

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