Новости России
· Алина Алмакаева

Их точно не мобилизовывают: стало известно кого не забрали в рамках мобилизации на СВО

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Российские вооруженные силы активно проводят частичную мобилизацию, чтобы укрепить свое военное присутствие. Более 302 тысяч человек были мобилизованы.

Контрактная служба стала все более популярной, так как более 640 тысяч человек отдают предпочтение этому виду службы. Это может быть связано с желанием получить дополнительную защиту и стабильный источник дохода. Большинство мобилизованных людей имеют семьи, что может быть вызвано необходимостью обеспечить их защиту и поддержку. Многие из мобилизованных уже имели опыт службы в армии, что указывает на наличие резервов и опытных кадров.

Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации получили более 834 тысяч человек, причем большинство из них работают в секторе информационных технологий и банковской системе. Это может свидетельствовать о стремлении государства сохранить экономическую стабильность и функционирование важных секторов в условиях мобилизации. В целом, данные свидетельствуют о серьезных усилиях России в области укрепления своих вооруженных сил и подготовке резервов для различных ситуаций.

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