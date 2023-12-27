Их словно прокляли боги: Глоба предрекла одному знаку зодиака невыносимый конец года

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, что 27 декабря начинается черный период несчастий и невезения у представителей одного знака зодиака, который продлится вплоть до наступления нового 2024 года. Родившихся под данным созвездием ожидает полоса тяжелейших испытаний, пишет progorod43.

Конец текущего декабря станет невыносимым периодом для представителей знака зодиака лев.

Согласно гороскопу, стойкие и целеустремленные львы столкнутся с периодом горьких неудач: все их начинания будет терпеть крах, планы начнут срываться. Тамара Глоба настоятельно рекомендует родившимся под данным созвездием обратить внимание на свое окружение, так как самые близкие могут их предать, вследствие чего львы лишится имущества, финансов и в конечном итоге оказаться ни с чем.