Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Их пропишут без согласия и ведома собственников: россиян, у которых есть квартира, ждёт ужасный сюрприз

В современном мире владение недвижимостью – это не только свобода и комфорт, но и  ряд малоизвестных  обязанностей, о которых  многие  даже не подозревают. 

Подписаться в Telegram

В современном мире владение недвижимостью – это не только свобода и комфорт, но и ряд малоизвестных обязанностей, о которых многие даже не подозревают. Оказывается, право собственности на жилье не всегда гарантирует полный контроль над тем, кто будет в нем зарегистрирован. Законодательство обязывает собственников предоставлять регистрацию определенным категориям граждан, даже если это противоречит их желаниям.

Дети-собственники: регистрация без согласия

Мало кто знает, но собственник жилья обязан разрешить регистрацию несовершеннолетних детей, если они являются совладельцами этой недвижимости. Этот нюанс действует даже в тех случаях, когда ребенок проживает с одним из родителей в другом месте. Более того, судебная практика демонстрирует тенденцию к признанию права матери на регистрацию в доме, где проживают ее несовершеннолетние дети, даже без согласия других собственников. Получается, что владельцы недвижимости не всегда могут влиять на то, кто будет зарегистрирован в их собственном жилье.

"Тени прошлого": кто еще может претендовать на регистрацию?

Помимо детей-собственников, существуют и другие категории граждан, обладающие правом на регистрацию в чужой недвижимости. Например, лица, отказавшиеся от приватизации квартиры, могут сохранить за собой право пользования и регистрации в ней, даже если квартира была продана новому владельцу.

Законодательные лабиринты и судебная практика

Ситуация осложняется тем, что законодательство в этой сфере не всегда дает однозначные ответы. Судебная практика по таким делам только формируется, поэтому владельцам недвижимости следует быть особенно бдительными и внимательно отслеживать изменения в нормативных актах и судебных решениях.

Юридическая консультация: лучшее решение в сложной ситуации

Во избежание неприятных сюрпризов и защиты своих прав собственникам недвижимости настоятельно рекомендуется обращаться к опытным юристам за консультацией по вопросам регистрации. Только квалифицированный специалист поможет разобраться в тонкостях законодательства и защитить ваши интересы как собственника.

Помните, что знание своих прав и обязанностей - это лучшая защита от неприятных сюрпризов и ненужных проблем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

действенное средство от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Полезное

3 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

татуировки временные в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.

Новости Татарстана

день назад

Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием

Новости Татарстана

7 часов назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Казани

день назад

Сабантуй в Мирном собрал автомобильную пробку

Новости Татарстана

8 часов назад

«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй
Новости Татарстана
3 часа назад

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

Новости Татарстана

час назад

В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

4 часа назад

Как Севастополь живет после атаки ВСУ: режим ЧС, раненых отправят в Москву

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП
Холод в Татарстане продлится до конца недели
Новости Татарстана
час назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

7 часов назад

В Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто

Новости Казани

8 часов назад

Водитель исчез: Opel перевернулся на улице Болотникова в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Спиртзавод 1891 года постройки в РТ признан объектом культурного наследия
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
4 дня назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан
Новости Татарстана
4 часа назад

Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан