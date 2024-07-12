Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме России допустили возможность возвращения мобилизованных домой

В Госдуму Российской Федерации внесен новый законопроект, который может значительно изменить жизнь многих мобилизованных военнослужащих.

vk.com

Подписаться в Telegram

В Госдуму Российской Федерации внесен новый законопроект, который может значительно изменить жизнь многих мобилизованных военнослужащих.

Предложение направлено на предоставление права на досрочное завершение военной службы тем солдатам, чьи семьи в течение службы приобретают статус многодетной, сообщают «Известия».

Суть законопроекта заключается в добавлении новой статьи к существующему законодательству о воинской обязанности. Эта инициатива направлена на поддержку семейных ценностей, облегчение условий для военнослужащих с большими семьями и предоставление им возможности вернуться к семейной жизни в случае изменения их семейного статуса на многодетный.

Этот законопроект укрепляет систему социальной поддержки многодетных семей и способствует реализации государственной демографической политики. Предложение улучшает условия службы, повышает моральный дух военнослужащих и демонстрирует признание государством значимости их вклада в общество. Это также является шагом к укреплению благополучия и стабильности их семей.

Изменения подчеркивают значимость семейных обязательств военнослужащих и призваны сделать их службу более справедливой и человечной. Законопроект отражает стремление государства поддерживать семейные ценности и обеспечивать, чтобы те, кто несет ответственность за воспитание нескольких детей, могли вернуться к выполнению этой важной роли как можно скорее.

Это предложение показывает глубокую связь между национальной безопасностью и семейным благополучием, подчеркивая, что забота о военнослужащих включает в себя заботу о их семьях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости России

21 минуту назад

Технологии метаверса и искусственного интеллекта для молодежи обсудили на сессии Волго-Вятского банка Сбербанка

обработка холодным туманом от клопов цена лыткарино

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Казани

день назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

отверстие в плитке под розетку цена в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

день назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Татарстана

день назад

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию

Новости Казани

день назад

В ДТП с лосем в Татарстане пострадали 2 ребенка и 28-летняя женщина
Лонгриды
3 часа назад

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Новости Татарстана

31 минуту назад

20-летнего жителя Нижнекамска ограбили на 11 тысяч около парка «Семья»

Интересное в Казани

2 часа назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

Новости Казани

46 минут назад

В Казани снесут незаконные цыганские сооружения

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 4 человека заболели клещевым энцефалитом
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
3 часа назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Новости Татарстана

7 часов назад

В винт упавшего самолета в Татарстане 10 июля мог попасть квадрокоптер

Новости Казани

19 часов назад

Появились эскизы станции метро «100-летие ТАССР» в Казани
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
3 часа назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане