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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме России допустили возможность вернуть мобилизованных домой

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме России допустили возможность вернуть мобилизованных домой

ставрополь.рф

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В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который может существенно изменить жизнь военнослужащих, позволив многодетным военнослужащим досрочно завершать военную службу.

Проект направлен на внесение изменений в действующий закон о воинской обязанности и углубление поддержки семейных ценностей в военной среде.

Предложение вводит новую статью, позволяющую военнослужащим, у которых в течение одного года со дня призыва на военную службу родился ребенок, досрочно прекратить военную службу. Цель предлагаемого закона - поддержать семейные ценности и улучшить условия воспитания детей, предоставив военнослужащим возможность вернуться к семейной жизни.

Эта инициатива укрепит социальную поддержку расширенных семей и будет способствовать реализации национальной демографической политики. Улучшение условий военной службы и повышение морального духа военнослужащих может сыграть важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии России. Законопроект также демонстрирует, что государство признает вклад военнослужащих в обеспечение национальной безопасности и поддерживает их благосостояние.

Предложение отражает стремление Российской Федерации сохранить семейные ценности и снизить нагрузку от службы на лиц с расширенными семейными обязанностями. Предлагаемые поправки подчеркивают важность баланса между обязанностями военной службы и семейными обязательствами, что может значительно улучшить качество жизни военнослужащих и членов их семей.

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