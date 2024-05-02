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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме России допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме России допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

dzen.ru

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В Российской Государственной думе активно рассматривается новый законопроект, инициированный Ниной Останиной, руководителем комитета по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым.

Законопроект предлагает новую меру поддержки для мобилизованных военнослужащих, которые становятся родителями в многодетных семьях в течение года после призыва.

Это предложение направлено на расширение поддержки многодетных семей, позволяя одному из родителей досрочно вернуться домой из армии. Нововведение значительно облегчит жизнь семей, уменьшая время разлуки и способствуя лучшей заботе о детях и домохозяйстве.

Действующая политика предоставляет отцам, имеющим троих и более детей до 16 лет, право на отсрочку от призыва. Новый законопроект не только продолжает эту линию, но и добавляет возможность досрочного освобождения, подчеркивая усиленные усилия государства по поддержке семей в экстремальных условиях.

Если законопроект будет принят, это станет значительной поддержкой для многодетных семей, находящихся в сложной ситуации во время мобилизации. Такие меры помогут облегчить быт многих семей и способствуют укреплению семейных ценностей в российском обществе. Это будет важным шагом в направлении защиты прав и интересов многодетных семей, подчеркивая роль государства в обеспечении стабильности и безопасности семейных отношений.

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