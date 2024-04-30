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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ допустили возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ допустили возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

kherson-news.ru

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В Российской Госдуме обсуждается новый законопроект, инициированный Ниной Останиной, председателем комитета по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым. Законопроект предлагает возможность досрочного освобождения с военной службы для мобилизованных, чьи семьи в течение года после призыва становятся многодетными.

Эта инициатива направлена на усиление поддержки многодетных семей, расширяя уже существующие меры, которые в настоящее время предоставляют только отсрочку от призыва, но не включают возможности досрочного увольнения. По условиям нового законопроекта, семьи, приобретающие статус многодетных во время частичной мобилизации, смогут ранее завершить военную службу одного из родителей, облегчая тем самым их жизненные обстоятельства.

Это изменение дает многодетным семьям, появившимся во время службы, возможность избежать продолжительной разлуки и связанных с этим трудностей. Проект поддерживает социальную стабильность, предоставляя семьям больше возможностей для воспитания детей и ведения домашнего хозяйства.

Текущая политика уже предусматривает отсрочку для отцов, имеющих троих детей до 16 лет, подчеркивая стремление правительства поддерживать семьи в сложные периоды. Расширение этих мер демонстрирует дополнительную заботу государства о благополучии семей.

Эта инициатива станет значительным шагом в защите прав многодетных семей, находящихся в особо уязвимом положении во время мобилизации. Если законопроект будет принят, он не только значительно облегчит жизнь многих семей, но и усилит стимулы для поддержания семейных ценностей в обществе.

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