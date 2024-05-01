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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

sovross.ru

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В Российской Госдуме активно обсуждается новаторский законопроект, предложенный Ниной Останиной, председателем комитета по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым.

Инициатива направлена на предоставление возможности досрочного освобождения с военной службы для мобилизованных граждан, чьи семьи становятся многодетными в течение года после призыва.

Эта инициатива нацелена на усиление поддержки многодетных семей, расширяя существующие меры поддержки, которые до настоящего момента включали только отсрочку от призыва, не предусматривая возможности досрочного увольнения. Согласно предложенным изменениям, семьи, обретающие статус многодетных во время частичной мобилизации, получат право на досрочное завершение военной службы одного из родителей. Это изменение значительно облегчит их жизненные обстоятельства, позволяя избежать продолжительной разлуки и улучшить условия для воспитания детей и управления домашним хозяйством.

Действующая политика уже предоставляет отсрочку для отцов, имеющих троих и более детей до 16 лет, что подчеркивает стремление государства поддерживать семьи в трудные времена. Расширение этих мер подчеркивает усиленную заботу о благополучии семей, предоставляя больше возможностей для семейного уклада жизни.

Если законопроект будет одобрен, он предоставит значительную поддержку многодетным семьям, оказавшимся в особо уязвимом положении во время мобилизации. Такие меры не только облегчат жизнь многих семей, но и усилят стимулы для поддержания и развития семейных ценностей в российском обществе. Это станет значительным шагом в защите прав и интересов многодетных семей, подчеркивая важность государственной поддержки в обеспечении стабильности и безопасности семейных уз.

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