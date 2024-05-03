Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ допускают вероятность вернуть мобилизованных домой раньше срока

На рассмотрении в Российской Госдуме находится законопроект, который может коренным образом изменить жизнь многодетных семей.

Инициаторы – Нина Останина, руководительница комитета по защите семьи, и Айрат Гибатдинов, сенатор, предложили новые условия для мобилизованных граждан с многодетными семьями.

Законопроект предусматривает, что в случае увеличения числа детей в семье мобилизованного гражданина в течение года после призыва, один из родителей сможет быть досрочно освобожден с военной службы. Это предложение ставит акцент на поддержку семей в условиях военных вызовов, расширяя границы существующих правил, которые до сих пор предлагали только отсрочку от службы.

Это предложение является значительным шагом в поддержке многодетных семей, позволяя им минимизировать время разлуки и создать более комфортные условия для воспитания детей. "Мы расширяем сферу поддержки семей, позволяя не только откладывать службу, но и полностью освобождать одного из родителей, что ново для нашей законодательной практики," подчеркивает Останина.

Принятие этого законопроекта облегчит жизнь многих семей, позволяя родителям уделять больше времени своим детям и управлению домохозяйством в период военной мобилизации. «Это укрепит основы нашего общества, способствуя сохранению семейных ценностей в трудные времена,» - добавляет Гибатдинов.