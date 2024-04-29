Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме допустили возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

В Российскую Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий возможность досрочного увольнения с военной службы для мобилизованных граждан, чьи семьи получили статус многодетных в течение года после их призыва.

Инициатива, предложенная Ниной Останиной, главой комитета Госдумы по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым, направлена на укрепление защиты семейных ценностей и поддержку многодетных семей.

Законопроект нацелен на расширение существующих мер поддержки многодетных семей, которые до настоящего момента включали только отсрочку от призыва, не предусматривая возможность досрочного увольнения. По условиям нового закона, многодетные семьи, статус которых был подтвержден после начала частичной мобилизации, получат право на досрочное освобождение с военной службы, что значительно облегчит их жизненную ситуацию в период службы главы семьи.

Этот шаг позволит многодетным семьям, ставшим таковыми уже в процессе службы одного из родителей, избежать длительной разлуки и связанных с ней трудностей. Проект также поддержит социальную стабильность, предоставляя семьям больше возможностей для воспитания детей и управления домашним хозяйством в отсутствие одного из родителей.

В соответствии с текущей политикой, отцы троих детей младше 16 лет уже имеют возможность получить отсрочку от призыва, что подчеркивает стремление государства поддерживать семьи в трудные периоды. Расширение этих мер на тех, кто стал многодетным уже после призыва, укрепляет эту поддержку и демонстрирует государственную заботу о благополучии семей.

Инициатива представляет собой значительный шаг в защите прав и интересов многодетных семей, находящихся в особенно уязвимом положении в условиях мобилизации. В случае одобрения, законопроект не только облегчит жизнь многих семей, но и послужит дополнительным стимулом для укрепления семейных ценностей в российском обществе.