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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме допустили возможность вернуть мобилизованных домой

Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме допустили возможность вернуть мобилизованных домой

imghub.ru

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В Государственную думу России внесен законопроект, предоставляющий мобилизованным военнослужащим, имеющим многодетные семьи, право на досрочное увольнение.

Это предложение было опубликовано в базе данных думы и предусматривает изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект предлагает дополнить статью 51 закона новым пунктом, который позволит мобилизованным гражданам уволиться с военной службы досрочно, если в течение года после призыва их семье будет присвоен статус многодетной. Это нововведение направлено на поддержку семейных ценностей и облегчение жизни семей военнослужащих.

Инициатива появляется на фоне заявлений президента Владимира Путина о том, что вторая волна мобилизации не требуется, благодаря достаточному числу добровольцев, подписывающих контракты с армией. Президент также отметил, что мобилизованные военнослужащие, несмотря на первоначальное скептическое отношение к ним, продемонстрировали высокую эффективность в боевых условиях.

Этот законопроект не только укрепляет социальную поддержку многодетных семей, но и способствует укреплению демографической политики страны. Предоставление возможности досрочного увольнения мобилизованным военнослужащим с многодетными семьями может значительно улучшить условия их службы, а также способствовать повышению морального духа среди военнослужащих, зная, что государство заботится о благополучии их семей.

Данный законопроект вносит важный вклад в развитие социальной политики России, подчеркивая приоритет семейных ценностей на государственном уровне и предоставляя дополнительные гарантии для тех, кто служит стране.

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