Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: в Госдуме России допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В Российской Госдуме рассматривается новый законопроект, который предложен для значительного улучшения условий жизни многодетных семей, чьи члены подверглись мобилизации.

Инициаторы законопроекта, Нина Останина, руководительница комитета по защите семьи, и Айрат Гибатдинов, сенатор, предлагают досрочное освобождение с военной службы одного из родителей в случае увеличения числа детей в течение года после призыва.

Основные моменты законопроекта:

Поддержка многодетных семей: Законопроект предлагает не просто отсрочку, а полное освобождение одного из родителей мобилизованного гражданина, если в его семье увеличивается количество детей.

Минимизация разлуки: Эта мера направлена на то, чтобы минимизировать время разлуки и обеспечить многодетным семьям больше возможностей для совместного воспитания детей.

Это предложение может кардинально изменить жизнь многих семей, давая родителям возможность оставаться дома и ухаживать за детьми в период, когда это особенно важно. «Мы стремимся к тому, чтобы укрепить основы нашего общества, способствуя сохранению семейных ценностей в трудные времена,» - отметил Гибатдинов.

Принятие этого законопроекта не только облегчит жизнь многодетных семей, но и послужит укреплению социальной стабильности, позволяя родителям уделять больше времени воспитанию детей и управлению домохозяйствами в период мобилизации.