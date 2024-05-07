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Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: в Госдуме РФ допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

Российская Государственная Дума рассматривает новый законопроект, направленный на значительное улучшение условий жизни многодетных семей, чьи члены были мобилизованы.

dzen.ru

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Российская Государственная Дума рассматривает новый законопроект, направленный на значительное улучшение условий жизни многодетных семей, чьи члены были мобилизованы.

Инициаторы законопроекта, Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, и сенатор Айрат Гибатдинов предложили досрочно освободить одного из родителей от службы в случае увеличения числа детей в семье в течение года после призыва.

Основные положения законопроекта

  • Поддержка многодетных семей:

Законопроект предусматривает не просто отсрочку, а полное освобождение одного из родителей, призванного на службу, если в семье в течение года после мобилизации появляется еще один ребенок.

  • Минимизация разлуки:

Предложенная мера направлена на минимизацию времени разлуки, предоставляя многодетным семьям больше времени для совместного воспитания детей и поддержания семейных ценностей.

Сенатор Гибатдинов отметил: «Мы стремимся укрепить основу нашего общества, поддерживая сохранение семейных ценностей даже в сложные времена». По его словам, принятие этого законопроекта позволит мобилизованным гражданам заботиться о своих семьях, когда это особенно важно.

Принятие этого законопроекта не только облегчило бы жизнь многодетным семьям в период мобилизации, но и обеспечило бы более стабильную социальную среду. Родители смогли бы уделять больше времени воспитанию детей и управлению домашним хозяйством, внося свой вклад в укрепление социального благополучия страны.

Законопроект имеет потенциал позитивно повлиять на многих граждан, улучшая условия жизни в семье и создавая возможности для поддержания семейных традиций даже в непростых условиях мобилизации.

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