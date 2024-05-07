Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: в Госдуме РФ допускают вероятность вернуть мобилизованных домой
dzen.ru
Российская Государственная Дума рассматривает новый законопроект, направленный на значительное улучшение условий жизни многодетных семей, чьи члены были мобилизованы.
Инициаторы законопроекта, Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, и сенатор Айрат Гибатдинов предложили досрочно освободить одного из родителей от службы в случае увеличения числа детей в семье в течение года после призыва.
Основные положения законопроекта
- Поддержка многодетных семей:
Законопроект предусматривает не просто отсрочку, а полное освобождение одного из родителей, призванного на службу, если в семье в течение года после мобилизации появляется еще один ребенок.
- Минимизация разлуки:
Предложенная мера направлена на минимизацию времени разлуки, предоставляя многодетным семьям больше времени для совместного воспитания детей и поддержания семейных ценностей.
Сенатор Гибатдинов отметил: «Мы стремимся укрепить основу нашего общества, поддерживая сохранение семейных ценностей даже в сложные времена». По его словам, принятие этого законопроекта позволит мобилизованным гражданам заботиться о своих семьях, когда это особенно важно.
Принятие этого законопроекта не только облегчило бы жизнь многодетным семьям в период мобилизации, но и обеспечило бы более стабильную социальную среду. Родители смогли бы уделять больше времени воспитанию детей и управлению домашним хозяйством, внося свой вклад в укрепление социального благополучия страны.
Законопроект имеет потенциал позитивно повлиять на многих граждан, улучшая условия жизни в семье и создавая возможности для поддержания семейных традиций даже в непростых условиях мобилизации.
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