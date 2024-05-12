Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Государственной думы России допускают вероятность вернуть мобилизованных домой
svezhayagazeta.ru
В России рассматривается новый законопроект, разработанный с целью усиления поддержки семей с несколькими детьми.
Председатель комитета по защите семьи Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов предложили инициативу, которая предусматривает досрочное освобождение от службы для мобилизованных граждан, если их семьи стали многодетными в течение года после призыва.
Основные положения законопроекта
- Действующее законодательство предоставляет отсрочку от мобилизации для отцов с тремя или более детьми до 16 лет.
- Новый законопроект предполагает досрочное возвращение мобилизованных домой, если в течение года после их призыва в семье появился еще один ребенок.
Значимость инициативы
Предложение отражает стремление государства создать более благоприятные условия для многодетных семей и укрепить их поддержку. Принятие этой инициативы сократит время разлуки между мобилизованными гражданами и их близкими, предоставив семьям жизненно важную возможность растить детей в присутствии обоих родителей.
Государственная поддержка семей
Законопроект подчеркивает важность государственной поддержки семейных ценностей и благополучия граждан. Он станет значимым шагом в политике укрепления семейных отношений и заботы о гражданах.
Принятие этого законопроекта обеспечит более внимательное отношение к многодетным семьям, помогая им создавать благоприятные условия для воспитания детей и укрепления семейных связей.
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