Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Государственной думы России допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В России рассматривается новый законопроект, разработанный с целью усиления поддержки семей с несколькими детьми.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов предложили инициативу, которая предусматривает досрочное освобождение от службы для мобилизованных граждан, если их семьи стали многодетными в течение года после призыва.

Основные положения законопроекта

Действующее законодательство предоставляет отсрочку от мобилизации для отцов с тремя или более детьми до 16 лет.

Новый законопроект предполагает досрочное возвращение мобилизованных домой, если в течение года после их призыва в семье появился еще один ребенок.

Значимость инициативы

Предложение отражает стремление государства создать более благоприятные условия для многодетных семей и укрепить их поддержку. Принятие этой инициативы сократит время разлуки между мобилизованными гражданами и их близкими, предоставив семьям жизненно важную возможность растить детей в присутствии обоих родителей.

Государственная поддержка семей

Законопроект подчеркивает важность государственной поддержки семейных ценностей и благополучия граждан. Он станет значимым шагом в политике укрепления семейных отношений и заботы о гражданах.

Принятие этого законопроекта обеспечит более внимательное отношение к многодетным семьям, помогая им создавать благоприятные условия для воспитания детей и укрепления семейных связей.