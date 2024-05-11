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Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Государственной думы РФ допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В России активно разрабатывается новый законопроект, призванный предоставить дополнительную поддержку мобилизованным на СВО россиянам и их семьям.

9111.ru

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В России активно разрабатывается новый законопроект, призванный предоставить дополнительную поддержку семьям с несколькими детьми.

Предложение, разработанное председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной и сенатором Айратом Гибатдиновым, предусматривает досрочное освобождение от службы для мобилизованных граждан, чьи семьи стали многодетными в течение года после призыва.

Цель этой законодательной инициативы — улучшить поддержку семей, для которых жизненно важно присутствие родителей. Действующее законодательство предоставляет отсрочку от мобилизации для отцов с тремя или более детьми до 16 лет. Однако новый проект предлагает вернуть мобилизованных домой раньше срока, если в течение года после призыва их семьи пополнились еще одним ребенком.

Предложенные изменения демонстрируют более внимательное отношение государства к поддержке семейных ценностей, обеспечивая родителям возможность создать лучшие условия для воспитания детей. Принятие законопроекта сократит время разлуки между мобилизованными и их семьями, укрепив семейные связи.

Эта инициатива акцентирует необходимость поддержки многодетных семей и подчеркивает роль государства в обеспечении их благополучия. Одобрение данного проекта станет значимым шагом в государственной политике заботы о гражданах и укреплении семейных отношений.

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