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Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Государственной думы допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В России на стадии разработки находится новый законопроект, призванный усилить поддержку мобилизованных россиян и их семей.

gorod3466.ru

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В России на стадии разработки находится новый законопроект, призванный усилить поддержку семей с несколькими детьми.

Его авторами стали председатель комитета по защите семьи Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов. Законопроект предполагает досрочное освобождение от службы для мобилизованных граждан, чьи семьи стали многодетными в течение года после призыва.

Цель документа — улучшить поддержку многодетных семей, которым жизненно важно присутствие родителей. Текущий закон предоставляет отсрочку от мобилизации для отцов с тремя или более детьми до 16 лет, а новая инициатива предусматривает возвращение мобилизованных домой раньше срока, чтобы они могли заботиться о своих семьях.

Такие изменения показывают более активное внимание к семейным ценностям, позволяя родителям создавать лучшие условия для воспитания детей. Принятие законопроекта значительно сократит разлуку между мобилизованными и их семьями, укрепив семейные связи.

Эта инициатива акцентирует необходимость поддержки многодетных семей и подчеркивает роль государства в обеспечении их благополучия. Одобрение данного проекта станет важной мерой государственной заботы о гражданах и укреплении семейных отношений.

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