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Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Госдумы России допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В России разрабатывают новый законопроект, нацеленный на поддержку семей мобилизованных на СВО граждан.

imghub.ru

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В России разрабатывают новый законопроект, нацеленный на поддержку семей с несколькими детьми. Над документом работали глава комитета по защите семьи Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов.

Их предложение направлено на обеспечение досрочного освобождения мобилизованных граждан, чьи семьи в течение года после призыва стали многодетными.

Этот законопроект стремится обеспечить более надежную поддержку многодетных семей, которые нуждаются в присутствии родителей. В настоящее время законодательство предоставляет отсрочку от призыва отцам с тремя или более детьми до 16 лет, но новый проект предлагает дать право на досрочное увольнение мобилизованным, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям.

Предложенные поправки демонстрируют более активную заботу о семейных ценностях и нацелены на то, чтобы мобилизованные родители могли создавать более благоприятные условия для воспитания своих детей. Если проект будет принят, он значительно облегчит бремя долгой разлуки для многих семей и позволит укрепить семейные связи.

Эта инициатива призвана повысить уровень поддержки многодетных семей, подчеркнув важность роли государства в укреплении их благополучия. Законопроект, если будет одобрен, станет дополнительной мерой, отражающей заботу государства о благополучии своих граждан и укреплении семейных связей.

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