Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Госдумы допускают возможность вернуть мобилизованных домой

Государственная Дума РФ рассматривает новый законопроект, предложенный Ниной Останиной, руководителем комитета по семейным вопросам, и сенатором Айратом Гибатдиновым, который направлен на поддержку многодетных семей во время мобилизации.

Законопроект предусматривает возможность досрочного завершения военной службы для родителей, чьи семьи увеличиваются в размере в течение года после призыва.

Это нововведение не просто расширяет существующие меры поддержки, которые в настоящее время ограничиваются предоставлением отсрочек от службы, но и добавляет возможность досрочного освобождения. Согласно инициативе, многодетные семьи, получившие такой статус в период мобилизации, смогут рассчитывать на освобождение одного из родителей от службы, что значительно облегчит их повседневную жизнь и улучшит условия для воспитания детей.