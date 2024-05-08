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Их могут демобилизовать с СВО раньше срока: депутаты Госдумы допускают вероятность вернуть мобилизованных домой

В Государственной Думе России обсуждается инновационный законопроект, направленный на досрочное освобождение от службы мобилизованных граждан при определенных условиях.

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В Государственной Думе России обсуждается инновационный законопроект, разработанный Ниной Останиной, главой комитета по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым.

Эта инициатива направлена на досрочное освобождение от службы мобилизованных граждан, чьи семьи становятся многодетными в течение года после призыва.

Цель законопроекта — усилить поддержку семей с несколькими детьми. Если раньше законодательство предусматривало только отсрочку от призыва, то теперь планируется предоставить возможность досрочного увольнения. Это особенно важно для семей, получивших статус многодетных во время частичной мобилизации. Благодаря предложенным изменениям, один из родителей сможет завершить военную службу раньше срока, чтобы вернуться к семье и создать благоприятные условия для воспитания детей.

Сейчас политика уже предоставляет отсрочку отцам с тремя и более детьми до 16 лет, что подтверждает стремление государства поддерживать семьи. Однако предлагаемые поправки существенно расширяют меры поддержки, демонстрируя повышенную заботу о благополучии граждан. Если законопроект одобрят, семьи получат значительное облегчение, избежав долгой разлуки, и смогут поддерживать семейные ценности.

Таким образом, эти меры помогут защитить права многодетных семей, подчеркнув важность государственной поддержки в укреплении семейных связей и улучшении качества жизни.

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