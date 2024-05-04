Их могут демобилизовать с СВО: депутаты Госдумы допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока
rtek24.ru
В Государственной Думе РФ активно рассматривается предложение, инициированное Ниной Останиной, руководителем комитета по семейным вопросам, и Айратом Гибатдиновым, сенатором, которое предусматривает новые меры поддержки для многодетных семей мобилизованных граждан.
Законопроект направлен на предоставление возможности досрочного завершения военной службы для родителей, чьи семьи увеличиваются в размере в течение года после призыва.
Это нововведение предлагает расширение уже существующих мер поддержки, которые в настоящее время включают только предоставление отсрочек от службы, добавляя возможность досрочного освобождения. Согласно данной инициативе, семьи, получающие статус многодетных в период мобилизации, смогут рассчитывать на завершение службы одного из родителей, что значительно упростит их повседневную жизнь, улучшив условия для воспитания детей и ведения хозяйства.
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