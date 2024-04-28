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Их могут демобилизовать из зоны СВО: в Госдуме РФ допустили возможность вернуть мобилизованных домой

Их могут демобилизовать из зоны СВО: в Госдуме РФ допустили возможность вернуть мобилизованных домой

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В Госудуму Российской Федерации поступил законопроект, предоставляющий мобилизованным военнослужащим с многодетными семьями право на досрочное завершение службы.

Цель законопроекта заключается в поддержке семейных ценностей и обеспечении лучших условий для военнослужащих, имеющих многодетные семьи. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность военнослужащим вернуться к семейной жизни в случае изменения их семейного статуса.


Это предложение укрепляет социальную поддержку для семей с детьми и способствует демографической политике, улучшая условия службы и поднимая моральный дух военнослужащих. Законопроект отражает признание и уважение государства к вкладу военнослужащих, обеспечивая им благополучие и стабильность семей.

Предлагаемые изменения подчеркивают важность семейных обязательств военнослужащих и направлены на облегчение бремени службы для тех, кто несет ответственность за многодетные семьи. Этот законопроект не только защищает права военнослужащих, но и отражает стремление государства поддерживать семейные ценности в обществе.

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