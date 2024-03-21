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· Артем Акчурин

Их избрал сам Бог: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног на голову уже с 1 апреля

Их избрал сам Бог: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног на голову уже с 1 апреля

wday.ru

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Люди, которые родились под знаком Тельца, смогут попрощаться с материальными проблемами уже к началу апреля. Сообщает ГородКиров.ру.

Великая российская предсказательница Тамара Глоба утверждает, что у них не будет необходимости экономить больше. Все, что они пожелают приобрести, станет для них доступным.

Наивысший успех ожидает тех, кто занят вдали от своих домов: во время путешествий или командировок. Каждая победа будет стимулировать вас двигаться дальше, приближая вас к достижению ваших целей.

Подсказки окружат вас на каждом шагу. Если вы будете внимательны, то сможете достичь вершины успеха быстрее, чем другие.

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