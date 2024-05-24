Их демобилизуют: теперь известно, кого из солдат могут вернуть домой с СВО

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Многодетность как повод для демобилизации: в Госдуме предлагают новый закон.

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Многодетность как повод для демобилизации: в Госдуме предлагают новый закон.

Депутаты Госдумы рассматривают вероятность расширить список оснований для увольнения мобилизованных граждан. Новый проект закона, внесенный 24 апреля, предоставляет право на демобилизацию тем, чьи семьи получили статус многодетных уже после призыва на военную службу.

Ключевое условие для применения закона: присвоение семье статуса многодетной должно произойти в течение одного года с момента мобилизации гражданина. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что норма распространяется исключительно на те семьи, где уже было двое и более детей на момент объявления частичной мобилизации. То есть, речь идет о ситуациях, когда третий ребенок родился уже после того, как отец был мобилизован, и семья не могла воспользоваться правом на отсрочку.

Останина и Гибатдинов отмечают, что действующее законодательство, хоть и предусматривает меры поддержки многодетных семей, сосредоточено преимущественно на предоставлении отсрочки от призыва. Новый законопроект призван устранить этот пробел и дать возможность мобилизованным отцам вернуться к своим семьям в сложной жизненной ситуации.

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