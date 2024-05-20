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Их демобилизуют: стало известно, кого из солдат могут вернуть домой с СВО

Инициативу поддержали Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от КПРФ, а также сенатор Айрат Гибатдинов.

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В Госдуму был представлен проект закона о предоставлении права на досрочное увольнение с военной службы мобилизованным гражданам, семьям которых в течение года после призыва на военную службу был присвоен статус многодетных. Документ был опубликован в думской электронной базе 24 апреля. Пишут "Известия".

Инициативу поддержали Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от КПРФ, а также сенатор Айрат Гибатдинов.

По предложению должностных лиц, предлагается дополнить часть 1 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» пунктом «п», который предписывает, что «право на досрочное увольнение с военной службы имеют граждане, призванные в связи с мобилизацией, если их семье был присвоен статус многодетной в течение одного года после призыва на военную службу».

Согласно пояснительной записке, эта норма касается лишь тех граждан, которые стали родителями двух и более детей до частичной мобилизации и получили статус «многодетной семьи» в течение года после нее, и, таким образом, не могли воспользоваться отсрочкой от мобилизации.

Авторы законопроекта отметили, что хотя действующее законодательство предусматривает ряд правовых механизмов для защиты семей с детьми, их применение ограничено только возможностью отсрочки от призыва, не предоставляя аналогичной возможности для освобождения от службы.

Ожидается, что порядок внедрения этого права будет установлен правительством России, а вступление новых норм в силу произойдет через месяц после официальной публикации закона.

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