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Их демобилизуют: стало известно, кого из солдат могут отправить домой с СВО

Из-за продолжающегося конфликта на Украине и нарастающей геополитической напряженности в России, волнения возникают в обществе: обсуждения о возможной мобилизации становятся все более насущными.

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Из-за продолжающегося конфликта на Украине и нарастающей геополитической напряженности в России, волнения возникают в обществе: обсуждения о возможной мобилизации становятся все более насущными.

В свете нового закона, ужесточающего процедуры мобилизации на Украине, эти разговоры приобретают особую актуальность и масштаб. Представительные личности, такие как генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, выражают свои мысли о возможности новой мобилизации в России и ее перспективах.

В случае объявления военного положения в России, как подчеркнул Виктор Соболев, начнется полная мобилизация, в ходе которой не будет предоставлено никаких отсрочек от военной службы, даже отцам троих детей и обладателям российских паспортов. Впрочем, на данный момент планов по проведению полной мобилизации в России не существует. Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов утверждает, что настоящее время не требует мобилизации, как сообщает агентство "Интерфакс", а глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивает, что новая мобилизация в России не в планах, ссылаясь на источник ura.ru.

Важно отметить слова Виктора Соболева о том, что в настоящее время Генштаб и Минобороны России активно набирают новых солдат по контракту, что свидетельствует о продолжении соблюдения предварительно утвержденных планов и стратегий.

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