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Их демобилизуют: сообщили, кого из солдат могут вернуть домой с СВО

Мобилизованные многодетные отцы смогут вернуться домой раньше: Госдума рассмотрит новый законопроект.

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Мобилизованные многодетные отцы смогут вернуться домой раньше: Госдума рассмотрит новый законопроект

В Госдуму внесена законодательная инициатива, призванная поддержать мобилизованных граждан, ставших отцами в многодетных семьях уже после призыва на службу. Авторы законопроекта, текст которого опубликован в думской электронной базе 24 апреля, предлагают предоставить таким военнослужащим право на досрочное увольнение.

Инициаторами выступили депутат Госдума Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. Суть их предложения – дополнить статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» положением, гарантирующим мобилизованным гражданам право на досрочную демобилизацию в случае, если их семьям был присвоен статус многодетных в течение года после призыва.

Законопроект направлен на усиление социальной защищенности многодетных семей, где отцы были мобилизованы, и предоставление им необходимой поддержки в сложной жизненной ситуации.

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