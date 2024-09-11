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Их будут прописывать без согласия и ведома собственников: для россиян, у которых есть квартира, готовят крайне неприятный сюрприз

В России владельцы жилых помещений обязаны реги...

magiya-vokrug.ru

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В России владельцы жилых помещений обязаны регистрировать определённые категории граждан, включая несовершеннолетних детей, которые могут быть совладельцами недвижимости или иметь в ней долю.

Закон требует регистрации этих детей независимо от согласия родителей-собственников. Так, если ребёнок живёт только с одним из родителей, другой, владеющий жильём, не может отказать в их регистрации.

Суды в России зачастую становятся на сторону прав ребёнка, поддерживая регистрацию в жилом помещении, где они уже проживают, даже если это противоречит желаниям других собственников. Это подчёркивает приоритет прав детей на жильё.

Кроме того, собственники могут столкнуться с необходимостью регистрации других лиц, например, бывших жильцов, которые сохранили право пользования жильём после отказа от приватизации.

Учитывая сложности законодательства, владельцам рекомендуется консультироваться с квалифицированными юристами для разрешения возможных споров и защиты своих прав. Это помогает не только защитить личные интересы, но и избежать конфликтов с жильцами и властями.

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