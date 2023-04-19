Глава "Вагнера" Пригожин высказался об окончании СВО

«Идеальный вариант объявить об окончании СВО»: глава ЧВК «Вагнер» прокомментировал, когда может закончиться спецоперация
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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался об окончании спецоперации на Украине, а потом объяснился: словами "для власти и общество необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО" он не собирался настаивать на немедленном окончании спецоперации.
Как пишет "Ъ", Пригожин пояснил, что не против окончания СВО, но исключительно с соблюдением интересов РФ.
"Поэтому задача поставить точку в спецоперации, безусловно, исключительно соблюдая все интересы России, сразу еще раз повторю — и для власти, и для общества в целом сегодня необходимо поставить, внимание, какую-то жирную точку в СВО. Эта жирная точка — взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще какие-то серьезные завоевания. Дальше идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем, что Россия достигла всех результатов, которые планировала",— заявил Пригожин, его цитирует пресс-служба "Конкорда".