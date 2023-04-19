Глава "Вагнера" Пригожин высказался об окончании СВО

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался об окончании спецоперации на Украине, а потом объяснился: словами "для власти и общество необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО" он не собирался настаивать на немедленном окончании спецоперации.

Как пишет "Ъ", Пригожин пояснил, что не против окончания СВО, но исключительно с соблюдением интересов РФ.