И удобрение, и защита от вредителей: посыпаем грядки клубники в мае этим средством — слизни и долгоносики разбегутся

Весна — идеальное время для того, чтобы укрепить здоровье растений и обеспечить их защиту от вредителей. Особенно это касается клубники, которая привлекает различных насекомых и моллюсков, таких как слизни и долгоносики. Один из проверенных способов — использование золы как удобрения и средства защиты.

Почему зола эффективна?

Зола содержит множество полезных минералов, таких как калий, фосфор и магний, которые способствуют росту и развитию растений. К тому же, зола обладает уникальной способностью отпугивать вредителей благодаря своему высокому pH, который создаёт негостеприимную среду для многих насекомых и моллюсков.

Как применять золу на грядках с клубникой:

Очистите грядки: Убедитесь, что грядки свободны от сорняков и старых растительных остатков. Это поможет золе равномерно распределиться и действовать более эффективно. Распределение золы: Равномерно рассыпайте золу по поверхности грядки. Обычно рекомендуется использовать около стакана золы на квадратный метр почвы. Вдавливание в почву: Легко вмешайте золу в верхний слой почвы с помощью грабель, чтобы улучшить контакт с землёй и увеличить её эффективность. Полив: После применения золы обильно полейте грядки. Вода поможет золе впитаться в почву и начать действовать. Дополнительные советы для защиты клубники: Мульчирование: Используйте солому или хвойную мульчу для защиты клубники. Мульча помогает сохранять влагу, предотвращает рост сорняков и защищает плоды от контакта с землёй, что уменьшает вероятность поражения болезнями и атак вредителей. Регулярный осмотр: Регулярно проверяйте растения на наличие признаков заражения или повреждений и своевременно удаляйте поврежденные части.

Применение золы на грядках с клубникой в мае не только поможет защитить растения от вредителей, но и обогатит почву необходимыми минералами, способствуя получению богатого урожая здоровой и вкусной ягоды.