И удобрение, и защита от вредителей: Этим средством посыпаем грядки клубники в мае — слизни и долгоносики разбегутся

Известный специалист по сельскому хозяйству Ксения Давыдова рассказала читателям журнала "Хибины", как можно эффективно обработать клубнику во время цветения, используя доступные ингредиенты. Смесь состоит из трех дешевых компонентов - горчичного порошка, древесной золы и табачной пыли.

Этот состав подходит для защиты растений от вредителей, укрепления их иммунитета и борьбы с сорняками, так как содержит различные микроэлементы, такие как бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие. Использование этой смеси на даче более предпочтительно, чем химические средства, такие как Актар или Алатар, поскольку она не является опасной для животных и людей, но эффективно отпугивает вредителей на долгое время. Кроме того, это средство обладает длительным действием.

Важно отметить, что точных пропорций не существует, все делается на глаз. Ориентировочная дозировка составляет примерно 5 столовых ложек на 1 квадратный метр. В случае переизбытка не стоит волноваться, просто смешайте указанные элементы в небольшом ведерке и равномерно распределите по клумбам.

Такая "подкормка" быстро отпугнет долгоносиков - основных врагов клубники, а также проволочников, медведок, улиток и слизней.