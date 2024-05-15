И удобрение, и защита от паразитов: Таким средством посыпаем грядки клубники в мае — слизни и долгоносики разбегутся

Знаменитый агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания "Хибины" эффективным средством для обработки клубники во время цветения. Это уникальное средство состоит всего из трех доступных элементов - горчичного порошка, древесной золы и табачной пыли.

Данный состав идеально подходит для защиты кустов от вредителей, укрепления иммунитета растений и борьбы с сорняками. В нем содержатся важные микроэлементы, такие как бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие. Этот порошок безопасен для людей и животных, но отпугивает вредителей на длительное время. Кроме того, его действие длится долго.

Не нужно строго соблюдать определенные пропорции при подготовке средства. Все делается на глаз по приблизительной мере - примерно 5 столовых ложек на квадратный метр. И даже если немного переборщить, это не принесет вреда. Просто смешайте указанные компоненты в небольшом ведерке и равномерно распределите по грядкам.

Это "угощение" надежно отпугнет долгоносиков - основных врагов клубники, а также проволочников, медведок, улиток и слизней.