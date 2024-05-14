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И удобрение, и защита от паразитов: Этим средством посыпаем грядки клубники в мае — слизни и долгоносики разбегутся

Ее рецепт состоит из трех доступных компонентов: горчичного порошка, древесной золы и табачной пыли.

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Известный агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания «Хибины» методом обработки клубники во время цветения. Ее рецепт состоит из трех доступных компонентов: горчичного порошка, древесной золы и табачной пыли.

Этот состав идеально подходит для защиты кустов от вредителей, укрепления иммунитета растений и борьбы с сорняками. В нем содержатся важные элементы, такие как бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие. Применение этого порошка на даче является более безопасным, чем использование химических средств, таких как Актар или Алатар, поскольку он не представляет опасности для животных и людей, но эффективно отпугивает вредителей на длительный срок.

Важно отметить, что нет строгой пропорции для использования средства. Работать лучше на глаз, используя примерно 5 столовых ложек смеси на 1 квадратный метр. Если слегка переусердствовать, это не навредит. Просто смешайте указанные компоненты в маленьком ведерке и равномерно распределите по грядкам.

Этот «коктейль» поможет избавиться от долгоносиков, основных врагов клубники, а также от проволочника, медведки, улиток и слизней.

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