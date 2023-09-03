И снова 3 сентября: что за песня Шуфутинского и зачем переворачивать календарь
Шуфутинский поделился в интервью, что песня "Третье сентября" приглянулась ему тем, что каждый слушатель мог найти в ней что-то свое, сопоставимое с его жизненным опытом. Композиция была написана двумя талантливыми авторами, и певец счастлив, что смог ее исполнить.
Музыкальный критик предсказывает, что популярность "Третье сентября" будет продолжать расти с развитием социальных сетей, и Шуфутинский, несмотря на усталость от ассоциации только с этой песней, получает бесплатную рекламу ежегодно в день "3 сентября". Впервые за четыре года певец выступит в этот день, и его гонорар составит порядка 2,5 млн рублей за каждое мероприятие.