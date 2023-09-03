И снова 3 сентября: что за песня Шуфутинского и зачем переворачивать календарь

Шуфутинский поделился в интервью, что песня "Третье сентября" приглянулась ему тем, что каждый слушатель мог найти в ней что-то свое, сопоставимое с его жизненным опытом. Композиция была написана двумя талантливыми авторами, и певец счастлив, что смог ее исполнить.





Песня вошла в сольный альбом Шуфутинского "Гуляй, душа" в 1994 году, но не стала особенно популярной среди его поклонников. Тем не менее, она также стала причиной популярности исполнителя после того, как в Сети появились фотографии американского рэпера, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из припева этой песни. Шутки и шуточные вопросы о "3 сентября" стали распространяться по социальным сетям. Артист признается, что отвечает на множество вопросов об этой песне каждый год.Музыкальный критик предсказывает, что популярность "Третье сентября" будет продолжать расти с развитием социальных сетей, и Шуфутинский, несмотря на усталость от ассоциации только с этой песней, получает бесплатную рекламу ежегодно в день "3 сентября". Впервые за четыре года певец выступит в этот день, и его гонорар составит порядка 2,5 млн рублей за каждое мероприятие.