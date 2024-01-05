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· Алина Алмакаева

И работающим, и неработающим: Социальный фонд Российской Федерации начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Социальный фонд Российской Федерации начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

банки.ru

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Жителям Российской Федерации объявлено о возможности получить государственную денежную выплату, которую нужно оформить в ближайшее время. Социальный фонд Российской Федерации с началом нового года начал прием заявлений на получение единовременного пособия в размере до 15 000 рублей.

Это пособие представляет собой государственную поддержку семей, имеющих детей, и было впервые введено в текущем 2023 году. В соответствии с действующим законодательством пособие назначается на один год, и для продления выплат необходимо подать заявление в соответствующий орган.

Таким образом, граждане, желающие продолжать получать данное пособие, должны представить документальное подтверждение о том, что их семья нуждается в финансовой поддержке от государства.

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