И работающим, и неработающим: Социальный фонд России принимает заявления на выплату 15 000 рублей жителям РФ

Гражданам Российской Федерации объявлено о денежном государственном пособие, которое требуется оформить в ближайший срок. Сообщается, что Социальный фонд Российской Федерации начал принимать заявления на пособие, сумма которого может достигать 15 000 рублей, как передает информационное агентство "Примпресс".

Однако, по словам юриста Ирины Сиваковой, речь идет о единовременном пособии на детей, которое впервые было введено в нашей стране в 2023 году. Социальный фонд Российской Федерации сообщил, что принятие заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году уже началось.

В соответствии с действующими нормами в России, единовременное пособие назначается на один календарный год, а для того, чтобы продолжить получать выплаты, необходимо подать заявление в соответствующее ведомство. Иными словами, граждане, желающие продолжить получение данных выплат, должны год от года подтверждать документально, что их семья нуждается в финансовой помощи от государства.

Тем, кого срок начисления единовременного пособия завершился в декабре, следует подать заявление в Социальный фонд Российской Федерации до его завершения с использованием портала государственных услуг или многофункционального центра.

Ирина Сивакова уточнила, что если граждане России не смогли подать заявление в декабре, то это не является критичным, так как его можно подать и позже, но в таком случае начисление денег начнется с месяца подачи заявления.