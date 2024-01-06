Новости России
· Алина Алмакаева

И работающим, и неработающим: Социальный фонд России начинает прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Социальный фонд России начинает прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

giffs.ru

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Эта денежная государственная выплата, о которой сообщается гражданам Российской Федерации, называется единое пособие на детей. Оно было введено в стране в 2023 году. Согласно действующим нормам, единое пособие назначается на один год, и чтобы продлить его, необходимо подать заявление в Социальный фонд Российской Федерации.

Гражданам, у которых срок начисления единого пособия истекает в декабре, необходимо подать заявление в Социальный фонд Российской Федерации до его окончания. Заявление можно подать с помощью портала госуслуг или Многофункционального центра.

Следует отметить, что если граждане не успеют подать заявление в декабре, это не является критичным. Однако в этом случае выплата начнется только с месяца подачи заявления.

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