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И работающим, и неработающим: Социальный фонд России начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Социальный фонд России начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

sib.fm

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Жителям Российской Федерации было объявлено о государственной денежной выплате, которую нужно оформить в ближайшее время: СФР начал принимать заявления на пособие в размере до 15 000 рублей, сообшает primpress.

Юрист Ирина Сивакова разъяснила, что под упомянутой выплатой понимается единое пособие на детей, которое появилось в текущем 2023 году на территории нашей страны. Социальный фонд Российской Федерации объявил о начале приема заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году.

В соответствии с действующими нормами в России, единое пособие назначается на один год и для продления выплат необходимо подать заявление в соответствующее ведомство. Другими словами, граждане, желающие продолжать получать указанные выплаты, должны презентовать документальное подтверждение о том, что их семья нуждается в финансовой поддержке со стороны государства.

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