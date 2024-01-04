И работающим, и неработающим: Социальный фонд России начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ
sib.fm
Жителям Российской Федерации было объявлено о государственной денежной выплате, которую нужно оформить в ближайшее время: СФР начал принимать заявления на пособие в размере до 15 000 рублей, сообшает primpress.
В соответствии с действующими нормами в России, единое пособие назначается на один год и для продления выплат необходимо подать заявление в соответствующее ведомство. Другими словами, граждане, желающие продолжать получать указанные выплаты, должны презентовать документальное подтверждение о том, что их семья нуждается в финансовой поддержке со стороны государства.