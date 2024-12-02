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И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ начал принимать заявления на выплату 15 000 рублей россиянам

Социальный фонд России (СФР) объявил о начале п...

penza.sledcom.ru

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Социальный фонд России (СФР) объявил о начале приёма заявлений на продление единого пособия на детей, сумма которого может достигать 15 000 рублей.

Это пособие, введённое в 2023 году, уже стало важной поддержкой для многих российских семей. Однако, чтобы продолжить получать выплаты в новом году, необходимо вовремя подтвердить своё право на них.

Что такое единое пособие?

Юрист Ирина Сивакова поясняет, что единое пособие на детей — это форма государственной поддержки, направленная на помощь нуждающимся семьям. Выплаты предоставляются сроком на один год, после чего требуется подать заявление для их продления.

Сумма пособия варьируется в зависимости от региона и состава семьи, но в среднем она достигает 15 000 рублей. Средства выплачиваются для поддержания финансовой стабильности семей, которым трудно справляться с повседневными расходами.

Как оформить пособие?

Для продления пособия россиянам необходимо подать заявление в СФР. Сделать это можно несколькими способами:

  • Через портал Госуслуг.
  • Лично, обратившись в Многофункциональный центр (МФЦ).

Особое внимание стоит уделить срокам подачи. Для тех, чей период получения выплат заканчивается в декабре текущего года, важно оформить продление до конца месяца. Если заявление подаётся позже, деньги начнут начисляться только с месяца обращения.

Кто имеет право на пособие?

Право на единовременную выплату имеют семьи, которые соответствуют следующим критериям:

  • Наличие детей, нуждающихся в финансовой поддержке.
  • Подтверждённый статус нуждаемости, который проверяется ежегодно.
  • Выплаты направлены на помощь наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни.

Что делать, если вы не успели подать заявление вовремя?

Если вы не подали заявление на продление выплат в декабре, это не станет препятствием для получения пособия. Однако средства начнут поступать только с месяца, когда было подано заявление. Поэтому важно не откладывать процесс, чтобы избежать временной потери финансовой поддержки.

Почему это важно?

Единое пособие помогает семьям справляться с экономическими трудностями, особенно в период растущих расходов. Выплаты можно использовать на повседневные нужды, оплату образовательных услуг для детей или медицинские расходы. Для многих семей это реальная возможность улучшить качество жизни.

Если вы уже получаете единое пособие на детей, не забудьте вовремя подать заявление на его продление. Социальный фонд Российской Федерации предоставляет все необходимые инструменты для оформления выплат быстро и удобно. Эта поддержка — шаг навстречу семьям, нуждающимся в помощи, и ваше своевременное обращение обеспечит её непрерывность.

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